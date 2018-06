London (SID) - Ein herausragender Lukas Podolski hat den FC Arsenal in der englischen Premier League zurück in die Erfolgsspur geführt. Der Fußball-Nationalspieler erzielte beim 5:1 (1:1)-Sieg im Londoner Derby gegen West Ham United den wichtigen Ausgleich (22.) und bereitete drei weitere Treffer vor. Nach zuvor drei sieglosen Auftritten in Folge stehen die Gunners, bei denen Per Mertesacker über 90 Minuten zum Einsatz kam, allerdings weiterhin auf dem sechsten Platz.

Überschattet wurde die Begegnung von der Verletzung von West Hams Daniel Potts. Nach einem Zusammenstoß mit Arsenals Bacary Sagna verlor der 18-Jährige das Bewusstsein, nach einer mehr als zehnminütigen Behandlungpause wurde er auf einer Trage vom Feld gebracht (82.).

Nach der Führung durch West Hams Jack Collison (18.) traf Podolski mit seinem zehnten Saisontor aus 20 Metern sehenswert zum 1:1. Nach der Pause sorgte zunächst Olivier Giroud (47.) für die Führung, anschließend legte Podolski innerhalb von nur fünf Minuten die Treffer von Santi Cazorla (53.), Theo Walcott (54.) und erneut Giroud (57.) auf. In der 70. Minute wurde Podolski für André Santos ausgewechselt.