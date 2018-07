New York (dpa) - Der Song «Gangnam Style» erweist sich als Goldgrube für den südkoreanischen Rapper Psy und für Googles Videoplattform YouTube. «"Gangnam-Style" hat mehr als 8 Millionen Dollar an Werbeeinnahmen eingespielt», verriet Google-Manager Nikesh Arora am Dienstag.

Das sind umgerechnet gut 6 Millionen Euro. «Gangnam Style» ist das erste YouTube-Video, das mehr als eine Milliarde Mal gesehen wurde. Aktuell steht der Zähler bei gut 1,2 Milliarden Aufrufen. Google verdient daran durch die Werbeanzeigen auf seinem Videoportal und gibt einen Teil der Einnahmen an den Interpreten weiter.

Mit der Nennung der Summe gewährte Google einen seltenen Einblick in die Details seines Geschäfts. Insgesamt konnte der Internetkonzern im vergangenen Jahr einen Gewinn von unterm Strich 10,7 Milliarden Dollar einstreichen. Das meiste Geld liefern die bezahlten Textanzeigen der Internet-Suchmaschine.

