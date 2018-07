Hamburg (dpa) - Arnold Schwarzenegger hat sich als großer Zweifler geoutet. «Ich bin nie mit mir zufrieden», sagte Schwarzenegger dem Magazin «Stern». Die Selbstsicherheit sei zwar sein Image, erzählte der 65-Jährige. Die Wahrheit aber sei, dass er sich immer selbst hinterfrage und ständig an sich zweifle. Bei den Wettbewerben im Bodybuilding habe er oft in den Spiegel geschaut und gesagt: «Arnold, du kannst froh sein, wenn du den Tag überstehst.» Trotz seines Alters will Schwarzenegger in Politik und Film weitermachen.

