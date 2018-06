Jerusalem (AFP) Nach der Parlamentswahl in Israel liegen das rechte und das Mitte-Links-Lager gleichauf. Nach Auszählung von 99,5 Prozent der Stimmen kommen das vom Parteienbündnis um Regierungschef Benjamin Netanjahu angeführte rechte Lager und das Mitte-Links-Lager auf jeweils 60 Sitze in der 120 Sitze zählenden Knesset, wie die Wahlkommission am Mittwoch auf ihrer Internetseite mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.