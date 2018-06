Preetz (dpa) - Ein Vorstoß gegen Handyschummler bei Klassenarbeiten hat eine Datenschutz-Debatte in Schleswig-Holstein ausgelöst. Das Bildungsministerium erhob rechtliche Bedenken gegen den Einsatz eines Handy-Detektors an einem Gymnasium in Preetz. Die Behörde wolle eine juristische Expertise einholen, sagte ein Ministeriumssprecher. Die Schul-Direktorin wollte zu dem Detektoreinsatz nichts sagen.

