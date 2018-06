Barcelona (AFP) Das neue Regionalparlament Kataloniens hat bei seiner ersten Sitzung am Mittwoch den Weg für ein Referendum über die Unabhängigkeit von Spanien im kommenden Jahr freigemacht. Die Abgeordneten stimmten mit 85 zu 41 Stimmen dafür, einen Prozess einzuleiten, "damit die Bürger über ihre gemeinsame politische Zukunft entscheiden können". Regionalpräsident Artur Mas sagte vor der Abstimmung, die Entscheidung werde "nicht alle unsere Probleme in 24 Stunden lösen", aber "die Richtung zeigen, in die wir gehen wollen".

