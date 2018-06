Offenbach (dpa) - Heute halten sich teils dichte Wolken mit geringfügigem Schneefall oder Sprühregen in der Mitte und im Osten. Im Nordwesten sind sonnige Auflockerungen möglich. In Alpennähe sind die Lücken größer und die Sonne kann längere Zeit scheinen.

Am kältesten bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach in einem Streifen vom südlichen Niedersachsen bis nach Brandenburg und Sachen, wo -9 bis -5 erwartet werden. Sonst liegen die Werte meist zwischen -4 und 0 Grad, am Oberrhein sind bis +2 Grad möglich.

Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. An der Küste ist er teils mäßig aus Ost bis Nordost.