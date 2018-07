Brüssel (dpa) - Die kriselnden Autohersteller Opel und Peugeot-Citroën (PSA) planen bei ihrer Allianz keinen zusätzlichen Jobabbau. «Ich sehe keine negativen Auswirkungen auf die Stellen in Frankreich und in Deutschland».

Das sagte PSA-Chef Philippe Varin am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Brüssel. Auch Opel-Aufsichtsratschef Steve Girsky zerstreute Sorgen von Arbeitnehmervertretern. An die Mitarbeiter des Entwicklungszentrums in Rüsselsheim gerichtet sagte Girsky: «Ich würde sagen, sie sollten keine Angst haben.»

Gerüchte um einen möglichen Verkauf von Opel entbehrten zudem jeder Grundlage: «Das ist alles nicht wahr. Opel steht nicht zum Verkauf und PSA möchte auch nicht kaufen.»

