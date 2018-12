Frankfurt/Main (dpa) - Die Commerzbank will in den kommenden Jahren 4000 bis 6000 Arbeitsplätze streichen. Das teilte die Bank am Donnerstag in Frankfurt mit. «Die genaue Höhe des Abbaus wird in den Verhandlungen mit den Arbeitnehmergremien vereinbart», sagte ein Sprecher.

«Die Verhandlungen starten voraussichtlich im Februar.» Nach einem internen Dokument des Instituts, das der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX und der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt, hat sich bereits am Mittwoch (23. Januar) der Gesamtbetriebsrat getroffen.

Zudem geht aus den Unterlagen hervor, dass sich der Stellenabbau auf alle Bereiche der Bank weltweit - außer den beiden Töchtern Bre Bank in Polen und der Onlinebank Comdirect - bezieht. Zuletzt beschäftigte der Konzern rund 56 000 Mitarbeiter.