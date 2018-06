Berlin (dpa) - ALBA Berlin hat in der Basketball-Euroleague einen geschichtsträchtigen Sieg gelandet. Gegen den deutschen Meister Brose Baskets Bamberg gewannen die Berliner dank einer überragenden zweiten Halbzeit mit 82:63. ALBAs erster Sieg im fünften Zwischenrundenspiel war zugleich der erste Erfolg einer deutschen Mannschaft in der Runde der besten 16 in der vor 13 Jahren eingeführten Königsklasse. Nihad Djedovic mit 20 und Yassin Ibdihi mit elf Punkten waren die besten Werfer des Hauptstadtclubs.

