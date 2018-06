Berlin (AFP) Die Produktion von Bioethanol - wie es dem Superbenzin E10 beigemischt wird - hat im vergangenen Jahr in Deutschland deutlich angezogen. Insgesamt seien im vergangenen Jahr knapp 613.400 Tonnen des Brennstoffs produziert worden, teilte der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) am Donnerstag in Berlin mit. Dies habe einem Plus von über sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.