Frankfurt/Main (AFP) Die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) fordert für die 750.000 Bauarbeiter in Deutschland 6,6 Prozent mehr Lohn. Dies habe die Bundestarifkommission der Gewerkschaft für die anstehenden Verhandlungen mit den Arbeitgebern im Bauhauptgewerbe beschlossen, teilte die IG BAU am Donnerstag in Frankfurt am Main mit. Die Baubranche rechne in diesem Jahr mit einem Wachstum von zwei Prozent. Daran müssten die Beschäftigten "fair beteilig werden", forderte der IG-BAU-Vizevorsitzende Dietmar Schäfers.

