Berlin (AFP) Mit scharfer Kritik hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Donnerstag auf eine bevorstehende Kündigung der Entgelt- und Manteltarifverträge durch die Einzelhandelsverbände reagiert. "Mit diesem Vorhaben legt die Unternehmerseite die Axt an die Existenzsicherung und wesentlichen Schutzregelungen für die Beschäftigten im Einzelhandel", erklärte Verdi in Berlin. Die Entscheidung habe "dramatische Auswirkungen auf die drei Millionen Menschen, die im Einzel- und Versandhandel in Deutschland arbeiten".

