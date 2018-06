Stuttgart (AFP) Die Allianz hat vier Jahre nach dem Verkauf der Dresdner Bank ein weiteres Experiment abgebrochen, ihr Geschäft als Bank für Privatkunden auszubauen. Der Konzern stelle die Geschäfte der Allianz Bank in seinen Versicherungsagenturen zum 30. Juni 2013 ein, teilte Europas größter Versicherer am Donnerstag in München mit. Das Angebot sei "leider wirtschaftlich nicht nachhaltig erfolgreich" gewesen. 450 Arbeitsplätze würden gestrichen. 45 Filialen in Allianz-Agenturen würden geschlossen.

