Rouen (AFP) Drei Tage nach dem Unfall in einer Chemiefabrik in Nordfrankreich ist am Donnerstag immer noch übelriechendes Gas aus der Anlage ausgetreten. Die Umweltverschmutzung durch das Gas Methylmercaptan sei "schwierig zu beheben und sehr komplex", erläuterte der Chef der Chemiefabrik Lubrizol, Antoine Frérot, vor Journalisten. Daher habe er nun das Umwelt-Dienstleistungsunternehmen Veolia "zu Hilfe gerufen".

