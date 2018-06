Moskau (dpa) - Schwulen und Lesben in Russland droht nun auch landesweit ein umstrittenes Verbot, öffentlich über ihre Sexualität zu reden. Das russische Parlament will morgen über ein gesetzliches Verbot von «Homosexuellen-Propaganda» entscheiden, wie der Vizechef der Staatsduma, Iwan Melnikow, mitteilte. Das auch von der deutschen Bundesregierung kritisierte Gesetz gilt bereits in einigen Teilen Russlands, darunter St. Petersburg. Demnach werden Verstöße mit Geldbußen bestraft.

