Athen (AFP) Gegen den früheren griechischen Finanzminister Giannos Papantoniou kann ein Ermittlungsverfahren wegen möglicher Steuervergehen eröffnet werden. Ein Ausschuss des griechischen Parlaments habe am Mittwoch entschieden, dass die Justiz sich mit einem Konto des Ex-Ministers in der Schweiz befassen darf, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Ana am Donnerstag. Papantoniou soll dort 1,3 Millionen Euro unversteuert angelegt haben. Der Ex-Minister gibt an, dass das Konto seiner Frau gehört.

