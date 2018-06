Saragossa (SID) - Die deutschen Handballer haben der ARD einen Spitzenwert bei der Einschaltquote beschert. Sieben Millionen Zuschauer verfolgten am Mittwoch die 24:28-Niederlage im WM-Viertelfinale gegen Gastgeber Spanien in Saragossa. Das entspricht einem Marktanteil von 22,7 Prozent. Handball war damit am Mittwochabend das viertbeste TV-Angebot. In der Spitze lag die Quote bei 9,59 Millionen (Marktanteil 28,9 Prozent).