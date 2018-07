Neu Delhi (AFP) Mit 101 Jahren denkt der britisch-indische Marathonläufer Fauja Singh langsam ans Aufhören: Der Lauf am 24. Februar in Hongkong werde sein letzter sein, berichteten Medien am Donnerstag. "Aber ich werde auch danach jeden Tag mindestens vier Stunden rennen", sagte der der Religionsgemeinschaft der Sikh angehörende Athlet der Tageszeitung "Times of India" während eines Besuchs in seiner Heimat Punjab. "Laufen ist mein Leben. Ich werde weiterlaufen, um die Massen zu inspirieren", fügte Singh hinzu, der am 1. April seinen 102. Geburtstag feiert.

