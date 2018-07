Sanaa (AFP) Die Behörden im Jemen haben den Tod des stellvertretenden Chefs des Terrornetzwerks Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel (AQAP) bestätigt. AQAP-Mitbegründer Saeed al-Schehri sei bei "einer Antiterror-Operation am 28. November in der Provinz Saada verletzt" worden und seinen Verletzungen erlegen, teilte der Nationale Sicherheitsausschuss am Donnerstag mit. Al-Kaida habe den bis zum Jahr 2007 im US-Gefangenenlager Guantanamo festgehaltenen Islamisten an einem geheimen Ort im Jemen bestattet.

