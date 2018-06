Paris (dpa) - Der frühere IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn hat sich wegen der Teilnahme an illegalen Sex-Partys einer gemeinsamen Vernehmung mit einer der beteiligten Frauen stellen müssen. Der Termin bei französischen Untersuchungsrichtern in Lille dauerte rund vier Stunden, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Abend berichtete. Die Ermittler wollten demnach die Darstellungen der beiden direkt miteinander konfrontieren können. Strauss-Kahn wird die Beteiligung an bandenmäßiger Zuhälterei vorgeworfen.

