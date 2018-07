Hamburg (SID) - Diskus-Olympiasieger Robert Harting glaubt nicht an seinen dritten Titel in Serie bei der Leichtathletik-WM in Moskau (10. bis 18. August). "Die Konkurrenz versucht immer mehr und mehr zu trainieren, um noch besser zu werden. Es wird sehr hart, zum dritten Mal Weltmeister zu werden, aber ich werde es probieren", sagte der Leichtathlet und Sportler des Jahres 2012 im Gespräch mit Sky Sport News HD, "natürlich wäre ein weiterer WM-Titel geil, aber ich persönlich rechne nicht damit."

Harting hatte zuletzt bei seiner Heim-WM 2009 in Berlin und 2011 im südkoreanischen Daegu triumphiert. Als größte Konkurrenten des 28 Jahre alten Olympiasiegers von London gelten seine Dauerrivalen Piotr Malachowski aus Polen und Ehsan Hadadi aus dem Iran.