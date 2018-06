Hamburg (SID) - Sprint-Superstar Usain Bolt startet am 13. Juni in die neue Leichtathletik-Saison und hat sich nach seinem Dreifach-Triumph bei den Olympischen Spielen in London auch für 2013 große Ziele gesetzt. "Meine Vorbereitung im Herbst ist gut verlaufen, ich bin verletzungsfrei und arbeite hart. Es läuft alles nach Plan", sagte der 26 Jahre alte Jamaikaner, "bei den Weltmeisterschaften in Moskau will ich wieder drei Goldmedaillen gewinnen."

Am 13. Juni wird Bolt beim Diamond-League-Meeting in Oslo zunächst die 200 m laufen. In London hatte er seinen Triumph über 100, 200 und die 4*100-m-Staffel von Peking 2008 wiederholt.