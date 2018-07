Washington (dpa) - Frauen in der US-Armee sollen künftig an vorderster Front kämpfen dürfen. Demnach plant das Pentagon, den generellen Ausschluss von Soldatinnen vom direkten Kampfgeschehen aufzuheben. Verteidigungsminister Leon Panetta wolle seine Vorschläge noch vorstellen, berichtete ein nicht näher genannter Regierungsbeamter in Washington. Durch die Neuregelung würden hunderttausende Jobs auch für Frauen möglich sein, schrieb unter anderem die «New York Times».

