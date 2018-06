Valencia (dpa) - Rennfahrer Timo Glock wechselt laut «Sport Bild» und «bild.de» ins Deutsche Tourenwagen Masters zu BMW. Nach Informationen der Zeitschrift erhält Glock einen Vertrag über drei Jahre. Glock solle morgen offiziell vorgestellt werden. «Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen», sagte ein BMW-Sprecher dazu. Glock hatte erst gestern seine ersten Testrunden in einem DTM-Wagen von BMW in Valencia absolviert, danach aber keine genauen Angaben zu seinen Zukunftsplänen gemacht.

