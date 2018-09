Hamburg (dpa) - Heino schlägt zurück: Auf seinem neuen Album «Mit freundlichen Grüßen» singt der Schlagersänger bekannte Lieder von deutschen Rock- und Pop-Bands nach - darunter der Ärzte und von Rammstein.

«Er möchte sich natürlich auch einen Spaß erlauben», sagte Heinos Manager Jan Mewes am Donnerstag in Hamburg. «Er möchte den Kollegen, die ihn jahrelang (...) veräppelt haben, einfach auch mal einen Spiegel vorhalten.» Sein Album sei aber gleichzeitig als Hommage an die deutsche Rock- und Pop-Musik zu verstehen.

Vor rechtlichen Konsequenzen fürchtet sich das Management nicht. Solange man Songs nicht verändere, dürfe jeder Lieder nachsingen. Heino behält Text und Melodie der Original-Lieder auf seinem neuen Album bei. Die «Bild»-Zeitung hatte am Donnerstag berichtet, einige Musiker hätten das Heino-Projekt kritisiert. «Mit freundlichen Grüßen» erscheint am 1. Februar bei Sony Music.