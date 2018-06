Los Angeles (dpa) - Der kanadische Sänger Michael Bublé und seine Frau, die argentinische Schauspielerin Luisana Lopilato, erwarten Nachwuchs. Das seit knapp zwei Jahren verheiratete Paar gab die Nachricht über ihr erstes Baby per Videobotschaft bekannt. In dem 22 Sekunden langen Video, mit Bublés Hitsong «Haven't Met You Yet» untermalt, ist ein Ultraschall-Bild zu sehen. Sie würden «Baby Bublé» erwarten, heißt es in dem Clip.

