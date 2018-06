Los Angeles (dpa) - Knapp ein Jahr nach dem Tod von US-Sängerin Whitney Houston packt ihre Mutter in einem Buch über die Drogenprobleme des Stars aus. «Hätte ich sie irgendwie retten können?», schreibt Cissy Houston in ihren Memoiren «Remembering Whitney». Whitney habe ihr viel verschwiegen, und sie selbst habe Angst gehabt, ihre Tochter zu konfrontieren, räumt die 79-Jährige ein. So zitiert das Internetportal «People.com» vorab aus dem Buch. Houston war am 11. Februar 2012 in der Badewanne ertrunken, nachdem sie Kokain konsumiert hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.