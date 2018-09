Berlin (dpa) - In der FDP gibt es Kritik an einem Bericht des «Stern» über angebliche anzügliche Äußerungen von FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle gegenüber einer Mitarbeiterin des Magazins. Das Büro von Brüderle wollte sich auf wiederholte Nachfrage nicht zu dem Artikel äußern. «Stern»-Reporterin Laura Himmelreich berichtete in der neuen Ausgabe über anzügliche Bemerkungen Brüderles beim Dreikönigs-Treffen vor einem Jahr. Dem Deutschlandfunk sagte Himmelreich, sie habe Brüderle nicht anprangern wollen.

