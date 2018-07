London (SID) - Der britische Tour-Sieger Bradley Wiggins startet bei der Mallorca Challenge vom 3. bis 6. Februar in die Radsport-Saison 2013. Dies gab sein britisches Sky-Team am Donnerstag bekannt. Gemeinsam mit seinem Landsmann Chris Froome, bei der Frankreich-Rundfahrt 2012 hinter Wiggins Zweiter, wird er eine Woche später bei der Tour of Oman (11. bis 16. Februar) an den Start gehen.

Wiggins hatte zuletzt erklärt, beim Giro d'Italia (4. bis 26. Mai) auf Sieg fahren zu wollen, um im Anschluss Teamkollege Wiggins zum Erfolg bei der Tour (29. Juni bis 21. Juli) zu verhelfen.