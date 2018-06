Straßburg (AFP) Elektroschocks, Verbrühungen mit kochendem Wasser, Prügel und Erstickungsversuche - das Anti-Folter-Komitee des Europarats hat zahlreiche Misshandlungen von Festgenommenen durch russische Polizisten im Kaukasus angeprangert. Bei einer Visite im April und Mai 2011 in Tschetschenien, Dagestan und Nordossetien habe die Delegation des Komitees eine Flut von Klagen über brutale Folter vor allem auf Polizeiwachen erhalten, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. In vielen Fällen seien die Anschuldigungen durch ärztliche Untersuchungen untermauert worden.

