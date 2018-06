Los Angeles (SID) - Der ungeschlagene Box-Weltmeister Floyd Mayweather will nach einjähriger Pause wieder in den Ring steigen. Mayweather, der 2012 eine mehrmonatige Gefängnisstrafe wegen häuslicher Gewalt abgesessen hatte, soll am 4. Mai in Las Vegas gegen Landsmann Robert Guerrero kämpfen. Das schreibt die Los Angeles Times.

Wie das Blatt weiter berichtet, soll der Deal noch in dieser Woche perfekt gemacht werden. Mayweather hat alle seine 43 Profikämpfe gewonnen, 26 davon durch K.o. vorzeitig, und gilt als bester Boxer der Welt. Sollte Mayweather den Kampf gegen den 29 Jahre alten Guerrero gewinnen, wird Saul "Cinnamon" Alvarez als nächster Gegner gehandelt.

Am 6. Mai 2012 hatte Mayweather seinen bislang letzten Kampf bestritten und durch einen einstimmigen Punktsieg in Las Vegas gegen Titelverteidiger Miguel Cotto (Puerto Rico) den WBA-Titel im Superweltergewicht gewonnen.