Los Angeles (SID) - Der zweimalige chinesische Box-Olympiasieger Zhou Shiming wechselt ins Profilager. Das teilte US-Promoter Bob Arun mit, der den 31-Jährigen unter Vertrag nahm und ihm zu einer "spektakulären und erfolgreichen Profi-Karriere" verhelfen will.

International noch relativ unbekannt, ist der Halbfliegengewichtler (bis 49 kg) in seiner Heimat ein Star. So holte Shiming bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen die Bronzemedaille und damit als erster chinesischer Boxer Edelmetall. Vier Jahre später gewann er in Peking ebenso wie im vergangenen Jahr in London Gold.