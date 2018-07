Damaskus (AFP) Das syrische Staatsfernsehen hat Staatschef Baschar al-Assad beim Gebet in einer Moschee in der Hauptstadt Damaskus gezeigt. Der Präsident kniete am Donnerstag von religiösen Führungspersönlichkeiten und Regierungsvertretern des Landes umgeben in der Al-Afram-Moschee im Norden der Hauptstadt anlässlich eines Gebets zu Ehren des Propheten Mohammed auf dem Boden. Für Freitag riefen die Behörden zu Massengebeten nach dem regulären Freitagsgebet in den Moscheen auf. Das Gebet soll laut der Nachrichtenagentur Sana ein Aufruf zur "Wiederherstellung der Sicherheit im Vaterland" sein.

