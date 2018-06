London (AFP) Der UN-Sonderbeauftragte für den Schutz der Menschenrechte im Anti-Terror-Kampf, Ben Emmerson, hat eine Untersuchung zu zivilen Opfern von Drohnenangriffen eingeleitet. Gemeinsam mit neun weiteren internationalen Experten werde er 25 Drohneneinsätze in Pakistan, im Jemen, in Somalia, in Afghanistan und in den Palästinensergebieten untersuchen, sagte Emmerson am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in London. Es solle geprüft werden, ob es glaubhafte Hinweise auf Tötungen gibt, wegen derer nach internationalem Recht Ermittlungen eingeleitet werden müssten.

