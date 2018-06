Washington (AFP) Knapp anderthalb Monate nach dem Amoklauf von Newtown haben Abgeordnete der Demokraten von US-Präsident Barack Obama ein Gesetz zum Verbot von halbautomatischen Waffen in den Kongress eingebracht. Der am Donnerstag von der Senatorin Dianne Feinstein in Washington vorgestellte Gesetzentwurf geht noch über das Sturmgewehrverbot hinaus, das im Jahr 2004 unter Ex-Präsident George W. Bush nicht verlängert worden war.

