Washington (AFP) Die lesbische US-Countrysängerin Chely Wright erwartet Zwillinge. Geburtstermin sei im Juli, sagte die 42-Jährige an der Seite ihrer Frau Lauren Blitzer-Wright am Mittwoch (Ortszeit) in einem Internet-Chat mit ihrem Agenten Howard Bragman. Allerdings kämen eineiige Zwillinge oftmals einen Monat früher zur Welt, setzte Wright hinzu, die als erster Star der Countrymusik ihre Homosexualität öffentlich gemacht hatte. "Wir gehen davon aus, dass ich bis Juni so groß wie ein Bus (...) bin", witzelte Wright.

