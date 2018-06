Genf (dpa) - Nach dem angekündigten EU-Referendum der Briten rechneten manche beim Weltwirtschaftsforum in Davos mit offenem Streit. Doch Kanzlerin Merkel ging in ihrer Rede auf den britischen Premier Cameron zu - zumindest in einigen Punkten. Cameron hatte am Vortag mit der Ankündigung einer EU-Volksabstimmung die europäischen Partner massiv unter Druck gesetzt.

