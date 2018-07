Kitzbühel (SID) - Klaus Kröll aus Österreich hat im dritten und abschließenden Trainingslauf für die Weltcup-Abfahrt am Samstag in Kitzbühel die beste Zeit erreicht. In 1:57,74 Minuten lag er auf der ruppigen und eisigen Streif 0,26 Sekunden vor Aksel Lund Svindal aus Norwegen, der in den ersten beiden Fahrten Schnellster gewesen war. Rang drei am Donnerstag belegte Svindals Landsmann Kjetil Jansrud.

Der leicht angeschlagene Stephan Keppler (Ebingen) landete auf Rang 19 (1,78 Sekunden zurück). Der bald 30-Jährige laboriert weiter an einer Sprunggelenkverletzung. Andreas Sander (Ennepetal) ging im dritten Training nicht an den Start, er war bereits beim Einfahren gestürzt und erlitt dabei einen Bruch des Zeigefingers der rechten Hand. Er wird damit im Super-G am Freitag und in der Abfahrt am Samstag nicht starten.