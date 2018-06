Kairo (AFP) Demonstranten in Ägypten haben am Freitag die örtliche Parteizentrale der Muslimbrüder in der nordöstlichen Stadt Ismailija in Brand gesteckt. Wie ein AFP-Korrespondent am Nachmittag berichtete, stieg am Nachmittag schwarzer Rauch aus der Zentrale auf. Die Opposition hatte anlässlich des zweiten Jahrestags der ägyptischen Revolution zu landesweiten Protesten gegen den heutigen Präsidenten Mohammed Mursi und die Muslimbrüder aufgerufen.

