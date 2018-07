Kairo (AFP) Bei gewaltsamen Ausschreitungen am zweiten Jahrestag des Volkaufstands in Ägypten sind am Freitag nach Angaben von Rettungskräften in der Stadt Suez vier Menschen erschossen worden. Ob es sich bei den Toten um Demonstranten oder um Sicherheitskräfte handelte, war zunächst unklar. Das Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Kairo teilte zudem mit, dass landesweit mehr als 250 Menschen bei Zusammenstößen während Demonstrationen verletzt worden seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.