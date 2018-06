Kairo (AFP) Ägyptens islamistischer Präsident Mohammed Mursi hat dazu aufgerufen, den zweiten Jahrestag des Aufstands gegen den früheren Machthaber Husni Mubarak am Freitag friedlich zu begehen. Das ägyptische Volk sei zu "friedlichen und zivilisierten" Kundgebungen aufgerufen, erklärte Mursi am Donnerstagabend in einer Rede zum Gedenken an die Geburt des Propheten Mohammed. Am 25. Januar 2011 hatten in Ägypten Proteste begonnen, die zum Sturz Mubaraks am 11. Februar führten. In der Nacht zum Freitag herrschte gespannte Ruhe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.