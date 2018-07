Kabul (AFP) In Afghanistan sind bei einem Selbstmordanschlag auf einen ISAF-Konvoi vier afghanische Zivilisten getötet worden. Der Gouverneur der Provinz Kapisa im Nordosten der Hauptstadt Kabul, General Mehrabuddin Safi, sprach am Freitag von mehreren Verletzten. Laut einem Sprecher der NATO-geführten Afghanistantruppe ISAF wurde keiner ihrer Soldaten getötet oder verletzt, als sich der Attentäter mit seinem Auto in die Luft sprengte.

