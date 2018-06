Buenos Aires (AFP) Der französische Regierungschef Jean-Marc Ayrault sieht nach eigenen Worten keine Gefahr, dass sich Frankreichs Militäreinsatz gegen die Islamisten in Mali festfährt. "Es besteht kein Risiko eines Stillstands", sagte Ayrault am Freitag bei einem Besuch in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires. Sein Land habe "die Ziele, die es sich selbst gesteckt hat, erfüllt und respektiert".

