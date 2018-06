Sydney (AFP) Ein ganzes Heer von Schutzengeln muss ein polnischer Staatsbürger gehabt haben, der die Überfahrt von Papua-Neuguinea zu einer nordaustralischen Insel mit einem aus Ästen und Stöcken gebastelten Floß zwischen Haien und Krokodilen und inmitten eines Sturms überlebte. Australische Retter fanden den völlig entkräfteten Mann am Freitag in den Mangrovenwäldern der Insel Saibai, diese liegt in der von Haien und Krokodilen bevölkerten Torres-Straße zwischen beiden Ländern.

