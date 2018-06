New York (dpa) - Dirk Nowitzki ist nach elf Jahren erstmals nicht für das All-Star-Spiel der nordamerikanischen NBA nominiert worden. Nachdem der deutsche Basketballstar der Dallas Mavericks vor einer Woche bei einer weltweiten Fan-Abstimmung keinen der fünf Startplatze in der Auswahl der Western Conference bekommen hatte, verzichteten auch die NBA-Trainer in ihrer Abstimmung über die Reservisten auf den Würzburger. Nowitzki war zuvor seit 2002 in jedem Jahr beim All-Star-Spiel dabei gewesen. In dieser Saison hatte der 34-Jährige wegen einer Knie-Operation die ersten 27 Spiele verpasst.

