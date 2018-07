Dallas (SID) - Dirk Nowitzki ist beim Allstar-Game der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nur noch Zuschauer. Der Kapitän der Dallas Mavericks wurde zum ersten Mal seit elf Jahren nicht in die Auswahl der Western Conference berufen. Nachdem es der 34-Jährige bei der Abstimmung der Fans nicht in die Startaufstellung geschafft hatte, verzichteten auch die NBA-Trainer bei der Nominierung der Reserve auf Nowitzki.

Der deutsche Nationalspieler, seit 2002 ununterbrochen Teilnehmer beim alljährlichen Duell zwischen Westen und Osten, war immer von den Headcoaches ausgewählt worden. In die "Starting Five" hatte es der Würzburger zweimal (2007, 2010) nach Absagen anderer Spieler geschafft.

"Es ist natürlich enttäuschend, dass die Serie zu Ende ist. Es hat mir viel Spaß gemacht, die Mavs in all diesen Jahren zur repräsentieren, aber es ist wegen der Verletzung eine schwierige Saison für mich", sagte Nowitzki. Das Allstar-Wochenende will der Superstar natürlich verfolgen: "Ich werde die vier Tage genießen und natürlich auch an mir arbeiten. Ich werde wieder für den zweiten Teil der Saison aufladen."

Nowitzki hatte nach einer Knie-Operation in den ersten 27 Begegnungen der Spielzeit gefehlt. Seit seiner Rückkehr hat er es im Schnitt auf 13,9 Punkte gebracht. Dallas muss um den Einzug in die Play-offs bangen.

Das 62. Allstar-Game findet am 17. Februar 2013 im knapp 390 Kilometer von Dallas entfernten Houston statt. - Die Aufgebote:

Westen, Starter: Kobe Bryant, Dwight Howard (beide Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Oklahoma City Thunder), Chris Paul, Blake Griffin (beide Los Angeles Clippers); Reserve: LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers), Tim Duncan, Tony Parker (beide San Antonio Spurs), James Harden (Houston Rockets), David Lee (Golden State Warriors), Zach Randolph (Memphis Grizzlies), Russell Westbrook (Oklahoma)

Osten, Starter: Carmelo Anthony (New York Knicks), Rajon Rondo, Kevin Garnett (beide Boston Celtics), LeBron James, Dwyane Wade (beide Miami Heat); Reserve: Tyson Chandler (New York), Luol Deng, Joakim Noah (beide Chicago Bulls), Paul George (Indiana Pacers), Jrue Holiday (Philadelphia 76ers), Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers)