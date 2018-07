San José (dpa) - An der Pazifikküste vor Costa Rica und Panama sind in den vergangenen Tagen zahlreiche Meeresschildkröten tot angeschwemmt worden. Umweltorganisationen und Medien sprechen von bis zu 280 Kadavern. Die Todesursache ist noch unklar. Vermutet wird eine Algenschwemme. Bei einigen der toten Tiere sollen aber auch Angelhaken im Kiefer gefunden worden seien. Umweltschützer sehen darin einen Hinweis auf illegale Fangpraktiken. An der Atlantikküste Frankreichs ist ein 18 Meter langer Finnwal tot angespült worden.

