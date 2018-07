München (AFP) Die bayerische Landesregierung hält an einem eigenen Wahltermin für den Freistaat unabhängig von der Bundestagswahl fest. Am Freitag verständigte sich der Koalitionsausschuss von CSU und FDP in München darauf, den nächsten Landtag am 15. September wählen zu lassen. Dies wäre nur eine Woche vor der höchstwahrscheinlich am 22. September stattfindenden Bundestagswahl. Bayern wolle einen eigenen Wahltermin unabhängig vom Bund, erklärten die Fraktionschefs Georg Schmid (CSU) und Thomas Hacker (FDP).

