London (AFP) Nach der Kritik des britischen Premierministers David Cameron an der Europäischen Union hat das Londoner Boulevardblatt "The Sun" nach Gründen gesucht, warum die Briten die viel kritisierten Deutschen lieben sollten. Die am Freitag veröffentlichte, aus zehn Punkten bestehende Liste wird angeführt von deutschen Autos und einem Lob auf deren Qualität. Auf Platz zwei folgen die Models Claudia Schiffer und Heidi Klum - vor einem in den vergangenen Jahren zu neuem Ruhm gelangten niedersächsischen Kräuterlikör mit einem Hirsch als Markenzeichen.

